Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨЗ (1707) года "Портрет образца 1707 года". Год славянский. Орел меньше (Россия, Петр I)
Разновидность: Год славянский. Орел меньше
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨЗ (1707)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨЗ (1707) года "Портрет образца 1707 года". Год славянский. Орел меньше. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Русское Наследие за 1300 USD. Торги состоялись 14 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
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