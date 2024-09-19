Полтина ҂АΨЗ (1707) года "Портрет образца 1707 года". Год славянский. Орел меньше (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨЗ (1707) года "Портрет образца 1707 года". Год славянский. Орел меньше. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Русское Наследие за 1300 USD. Торги состоялись 14 декабря 2019.

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