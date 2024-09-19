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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨЗ (1707) года "Портрет образца 1707 года". Год славянский. Орел меньше (Россия, Петр I)

Разновидность: Год славянский. Орел меньше

Аверс монеты - Полтина ҂АΨЗ (1707) года "Портрет образца 1707 года" Год славянский Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨЗ (1707) года "Портрет образца 1707 года" Год славянский Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨЗ (1707)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨЗ (1707) года "Портрет образца 1707 года". Год славянский. Орел меньше. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Русское Наследие за 1300 USD. Торги состоялись 14 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF25
Цена
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