Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". Малая голова (Россия, Петр I)
Разновидность: Малая голова
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". Малая голова. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Империя за 330000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (1)
- Hermes Auctions (1)
- Künker (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (2)
- Александр (1)
- Знак (2)
- Империя (2)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1797 $
Цена в валюте аукциона 162500 RUB
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность F12 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 22 января 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полтина 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск