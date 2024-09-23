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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". Малая голова (Россия, Петр I)

Разновидность: Малая голова

Аверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" Малая голова - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" Малая голова - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". Малая голова. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Империя за 330000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1797 $
Цена в валюте аукциона 162500 RUB
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Heritage - February 29, 2024
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность F12 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Знак - May 25, 2018
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Знак - May 25, 2018
Продавец Знак
Дата 25 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Империя - October 4, 2013
Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Империя - January 22, 2010
Продавец Империя
Дата 22 января 2010
Сохранность XF
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность F
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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