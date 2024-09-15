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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨИI (1718) года M-L "Портрет в латах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года M-L "Портрет в латах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года M-L "Портрет в латах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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