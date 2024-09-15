Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨИI (1718) года M-L "Портрет в латах" (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (11)
Цены на аукционах
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