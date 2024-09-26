Полтина ҂АΨИI (1718) года L "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком L. Арабески на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Александр за 40000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность UNC (1) AU (12) XF (22) VF (22) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU55 (1) AU53 (4) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (2) VF35 (1) Сервис RNGA (3)

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