Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨИI (1718) года L "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Арабески на груди
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком L. Арабески на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Александр за 40000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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