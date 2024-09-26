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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨИI (1718) года L "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Арабески на груди

Аверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года L "Портрет в латах" Арабески на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года L "Портрет в латах" Арабески на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком L. Арабески на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Александр за 40000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1052 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
520 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 14, 2020
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 14, 2020
Продавец Знак
Дата 14 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - December 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 декабря 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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