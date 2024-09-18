Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Без арабесок на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Без арабесок на груди
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Без арабесок на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Империя за 780000 RUB. Торги состоялись 9 декабря 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (1)
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность VF25 ANACS
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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