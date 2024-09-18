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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Без арабесок на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Без арабесок на груди

Аверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах" Без арабесок на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах" Без арабесок на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Без арабесок на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Империя за 780000 RUB. Торги состоялись 9 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность VF25 ANACS
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Империя - December 9, 2011
Продавец Империя
Дата 9 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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