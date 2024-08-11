Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". Грубый портрет (Россия, Петр I)
Разновидность: Грубый портрет
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". Грубый портрет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (3)
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Rare Coins (5)
- Roma Numismatics (1)
- Александр (6)
- Русское Наследие (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
986 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
993 $
Цена в валюте аукциона 81000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность AU50 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU50 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU50 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полтина 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск