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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". Грубый портрет (Россия, Петр I)

Разновидность: Грубый портрет

Аверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" Грубый портрет - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" Грубый портрет - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах". Грубый портрет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
986 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
993 $
Цена в валюте аукциона 81000 RUB
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF20
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) "Портрет в латах" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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