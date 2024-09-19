Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1725 года "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1725
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (150) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1725 года "Портрет в античных доспехах". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Империя за 420000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
5456 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность G
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность G
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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