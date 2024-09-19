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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1725 года "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полтина 1725 года "Портрет в античных доспехах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1725 года "Портрет в античных доспехах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (150) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1725 года "Портрет в античных доспехах". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Империя за 420000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
548 $
Цена в валюте аукциона 505 EUR
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
5456 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность G
Цена
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность G
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Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность G
Цена
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Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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