Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Арабески на груди
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Арабески на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Александр за 2400 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.
Сохранность
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- Знак (2)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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