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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Арабески на груди

Аверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах" Арабески на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах" Арабески на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Арабески на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Александр за 2400 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Künker (1)
  • Александр (1)
  • Знак (2)
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - March 17, 2017
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - March 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность XF40
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
506 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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