Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨЗ (1707) года "Портрет образца 1707 года". Год славянский. Орел больше (Россия, Петр I)
Разновидность: Год славянский. Орел больше
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨЗ (1707)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨЗ (1707) года "Портрет образца 1707 года". Год славянский. Орел больше. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Русское Наследие за 1700000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
18362 $
Цена в валюте аукциона 1700000 RUB
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
16073 $
Цена в валюте аукциона 1450000 RUB
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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