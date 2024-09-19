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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨЗ (1707) года "Портрет образца 1707 года". Год славянский. Орел больше (Россия, Петр I)

Разновидность: Год славянский. Орел больше

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Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨЗ (1707)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨЗ (1707) года "Портрет образца 1707 года". Год славянский. Орел больше. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Русское Наследие за 1700000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
18362 $
Цена в валюте аукциона 1700000 RUB
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
16073 $
Цена в валюте аукциона 1450000 RUB
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия Полтина ҂АΨЗ (1707) "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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