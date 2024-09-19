Полтина ҂АΨЗ (1707) года "Портрет образца 1707 года". Год славянский. Орел больше (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨЗ (1707) года "Портрет образца 1707 года". Год славянский. Орел больше. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Русское Наследие за 1700000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность UNC (1) AU (19) XF (23) VF (42) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (11) AU50 (2) XF45 (8) XF40 (3) VF35 (4) VF30 (7) DETAILS (1) Сервис RNGA (5) NGC (12) PCGS (3)

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