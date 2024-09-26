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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Пряжка на плаще (Россия, Петр I)

Разновидность: Пряжка на плаще

Аверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах" Пряжка на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах" Пряжка на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Пряжка на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Александр за 4500 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность F15 RNGA
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VG DETAILS RNGA
Цена
520 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VG DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F12 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность F12
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - February 15, 2016
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - February 15, 2016
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Империя - September 27, 2014
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе UBS - September 6, 2010
Продавец UBS
Дата 6 сентября 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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