Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Пряжка на плаще (Россия, Петр I)
Разновидность: Пряжка на плаще
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Пряжка на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Александр за 4500 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VG DETAILS RNGA
Цена
520 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VG DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F12 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность F12
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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