Полтина ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Пряжка на плаще (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Пряжка на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Александр за 4500 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.

Сохранность AU (1) XF (2) VF (13) F (4) VG (2) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (5) F15 (1) F12 (2) DETAILS (2) Сервис RNGA (3) NGC (1)

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