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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1707 года "Портрет образца 1707 года". Год арабский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год арабский

Аверс монеты - Полтина 1707 года "Портрет образца 1707 года" Год арабский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1707 года "Портрет образца 1707 года" Год арабский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1707
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1707 года "Портрет образца 1707 года". Год арабский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Русское Наследие за 2200000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
23763 $
Цена в валюте аукциона 2200000 RUB
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
3274 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Stack's - August 17, 2023
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
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Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
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Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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