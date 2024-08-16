Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1707 года "Портрет образца 1707 года". Год арабский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год арабский
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1707
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1707 года "Портрет образца 1707 года". Год арабский. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Русское Наследие за 2200000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
23763 $
Цена в валюте аукциона 2200000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
3274 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность VF25
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?
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