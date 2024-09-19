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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,86)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3871 oz) 12,04 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF30
Цена
1965 $
Цена в валюте аукциона 175000 RUB
Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
998 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU55
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF35
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе НИКО - November 22, 2017
Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе НИКО - August 9, 2017
Продавец НИКО
Дата 9 августа 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1704 "Портрет работы Ф. Алексеева" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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