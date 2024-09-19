Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,86)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3871 oz) 12,04 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU53
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Дата 26 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS60
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Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
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Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU55
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Дата 5 октября 2019
Сохранность VF35
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF35
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Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
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Дата 22 марта 2018
Сохранность AU50
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Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF30 NGC
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Где продать?
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