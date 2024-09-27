Полтина ҂АΨИI (1718) года L "Портрет в латах". Без арабесок на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком L. Без арабесок на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

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