Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨИI (1718) года L "Портрет в латах". Без арабесок на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Без арабесок на груди

Аверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года L "Портрет в латах" Без арабесок на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года L "Портрет в латах" Без арабесок на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком L. Без арабесок на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gemini (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
767 $
Цена в валюте аукциона 710 GBP
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
2056 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Знак - May 24, 2019
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Знак - May 24, 2019
Продавец Знак
Дата 24 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность F
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Gemini - January 11, 2014
Продавец Gemini
Дата 11 января 2014
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) L "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1718 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск