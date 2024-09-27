Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨИI (1718) года L "Портрет в латах". Без арабесок на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Без арабесок на груди
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком L. Без арабесок на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
767 $
Цена в валюте аукциона 710 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gemini
Дата 11 января 2014
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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