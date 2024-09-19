Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨД (1704) года МД "Портрет работы Ф. Алексеева". У основания венка два локона (Россия, Петр I)
Разновидность: У основания венка два локона
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева" со знаком МД. У основания венка два локона. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 52152 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (1)
- Künker (2)
- Имперская монета (1)
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
758 $
Цена в валюте аукциона 105345 RUB
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
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