Полтина ҂АΨД (1704) года МД "Портрет работы Ф. Алексеева". У основания венка два локона (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева" со знаком МД. У основания венка два локона. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 52152 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

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