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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨД (1704) года МД "Портрет работы Ф. Алексеева". У основания венка два локона (Россия, Петр I)

Разновидность: У основания венка два локона

Аверс монеты - Полтина ҂АΨД (1704) года МД "Портрет работы Ф. Алексеева" У основания венка два локона - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨД (1704) года МД "Портрет работы Ф. Алексеева" У основания венка два локона - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева" со знаком МД. У основания венка два локона. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 52152 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • Имперская монета (1)
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
758 $
Цена в валюте аукциона 105345 RUB
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Künker - June 21, 2016
Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность VF
Цена
1187 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Heritage - January 7, 2008
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1704 "Портрет работы Ф. Алексеева" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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