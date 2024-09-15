Полтина ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах". Без арабесок на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Без арабесок на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8028 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность AU (3) XF (22) VF (24) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) VF35 (6) VF30 (1) F15 (1) Сервис NGC (1)

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