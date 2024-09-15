Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах". Без арабесок на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Без арабесок на груди

Аверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах" Без арабесок на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах" Без арабесок на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Без арабесок на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8028 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • BAC (7)
  • Gorny & Mosch (5)
  • Heritage (2)
  • Künker (7)
  • Rare Coins (14)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (4)
  • Знак (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (5)
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность F
Цена
503 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2376 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1718 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск