Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах". Без арабесок на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Без арабесок на груди
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Без арабесок на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8028 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF35
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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