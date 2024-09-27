Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨК (1720) года KO "Портрет в латах" (Россия, Петр I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах" со знаком KO. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Русское Наследие за 8500 USD. Торги состоялись 14 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Katz (1)
- Русское Наследие (1)
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