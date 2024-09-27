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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨК (1720) года KO "Портрет в латах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полтина ҂АΨК (1720) года KO "Портрет в латах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨК (1720) года KO "Портрет в латах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах" со знаком KO. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Русское Наследие за 8500 USD. Торги состоялись 14 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Россия Полтина ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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