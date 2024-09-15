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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1707 года "Портрет образца 1707 года". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина 1707 года "Портрет образца 1707 года" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1707 года "Портрет образца 1707 года" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1707
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1707 года "Портрет образца 1707 года". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 13000 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • New York Sale (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
4177 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU53 PL RNGA
Цена
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Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе CNG - January 4, 2009
Продавец CNG
Дата 4 января 2009
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Россия Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1707 "Портрет образца 1707 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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