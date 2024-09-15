Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1707 года "Портрет образца 1707 года". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1707
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1707 года "Портрет образца 1707 года". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 13000 USD. Торги состоялись 4 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
4177 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU53 PL RNGA
Цена
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Продавец CNG
Дата 4 января 2009
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?
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