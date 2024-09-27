Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨД (1704) года МД "Портрет работы Ф. Алексеева". Перья хвоста редкие (Россия, Петр I)
Разновидность: Перья хвоста редкие
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева" со знаком МД. Перья хвоста редкие. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 3641 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1800 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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