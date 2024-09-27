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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨД (1704) года МД "Портрет работы Ф. Алексеева". Перья хвоста редкие (Россия, Петр I)

Разновидность: Перья хвоста редкие

Аверс монеты - Полтина ҂АΨД (1704) года МД "Портрет работы Ф. Алексеева" Перья хвоста редкие - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨД (1704) года МД "Портрет работы Ф. Алексеева" Перья хвоста редкие - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева" со знаком МД. Перья хвоста редкие. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 3641 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1800 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Империя (1)
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1704 "Портрет работы Ф. Алексеева" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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