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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨД (1704) года МД "Портрет работы Ф. Алексеева" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полтина ҂АΨД (1704) года МД "Портрет работы Ф. Алексеева" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨД (1704) года МД "Портрет работы Ф. Алексеева" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (162) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева" со знаком МД. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 3889 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 8500 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность VG8 NGC
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1718 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7962 $
Цена в валюте аукциона 720000 RUB
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Stack's - August 17, 2023
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина ҂АΨД (1704) МД "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1704 "Портрет работы Ф. Алексеева" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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