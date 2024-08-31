Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨД (1704) года МД "Портрет работы Ф. Алексеева" (Россия, Петр I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (162) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨД (1704) года "Портрет работы Ф. Алексеева" со знаком МД. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 3889 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 8500 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7962 $
Цена в валюте аукциона 720000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Где продать?
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