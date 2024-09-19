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Полтина 1725 года "Портрет в античных доспехах". Малая голова (Россия, Петр I)
Разновидность: Малая голова
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1725
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1725 года "Портрет в античных доспехах". Малая голова. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1042 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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