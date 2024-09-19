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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1725 года "Портрет в античных доспехах". Малая голова (Россия, Петр I)

Разновидность: Малая голова

Аверс монеты - Полтина 1725 года "Портрет в античных доспехах" Малая голова - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1725 года "Портрет в античных доспехах" Малая голова - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1725 года "Портрет в античных доспехах". Малая голова. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1042 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
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Россия Полтина 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
******
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