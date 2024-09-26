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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Без пряжки на плаще (Россия, Петр I)

Разновидность: Без пряжки на плаще

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах" Без пряжки на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах" Без пряжки на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Без пряжки на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
6939 $
Цена в валюте аукциона 420000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
3346 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 16, 2018
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 16, 2018
Продавец Знак
Дата 16 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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