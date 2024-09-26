Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Без пряжки на плаще (Россия, Петр I)
Разновидность: Без пряжки на плаще
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Без пряжки на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
6939 $
Цена в валюте аукциона 420000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
3346 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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