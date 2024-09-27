Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Пряжка на плаще. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Пряжка на плаще. Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Пряжка на плаще. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
27925 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
6931 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 6 декабря 2013
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность MS63
Цена
******
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Где продать?
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