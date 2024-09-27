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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Пряжка на плаще. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Пряжка на плаще. Новодел

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Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Пряжка на плаще. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
27925 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
6931 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Империя - December 6, 2013
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 24, 2010
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 24, 2010
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 9, 2005
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 9, 2005
Продавец Александр
Дата 9 сентября 2005
Сохранность MS63
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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