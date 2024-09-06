1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 7016 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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