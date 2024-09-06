Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Без ветви на груди
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 7016 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1006 $
Цена в валюте аукциона 91000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
521 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1720 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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