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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Без ветви на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках" Без ветви на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках" Без ветви на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 7016 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1006 $
Цена в валюте аукциона 91000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
521 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность MS62
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1720 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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