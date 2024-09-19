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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". C ветвью на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: C ветвью на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках" C ветвью на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках" C ветвью на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". C ветвью на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Империя за 430000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU55 NGS
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
905 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1720 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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