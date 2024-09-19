Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". C ветвью на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: C ветвью на груди
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". C ветвью на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Империя за 430000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU55 NGS
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1720 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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