2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ". С лентами у венка (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ". С лентами у венка. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 21000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

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