Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ". С лентами у венка (Россия, Петр I)
Разновидность: "САМОДЕРЖЕЦЪ". С лентами у венка
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1720
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ". С лентами у венка. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 21000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (1)
- Katz (3)
- Künker (1)
- Spink (1)
- UBS (1)
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4733 $
Цена в валюте аукциона 3900 EUR
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 рубля 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск