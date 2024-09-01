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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ". С лентами у венка (Россия, Петр I)

Разновидность: "САМОДЕРЖЕЦЪ". С лентами у венка

Аверс монеты - 2 рубля 1720 года "Портрет в латах" "САМОДЕРЖЕЦЪ" С лентами у венка - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1720 года "Портрет в латах" "САМОДЕРЖЕЦЪ" С лентами у венка - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1720
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ". С лентами у венка. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 21000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (1)
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • Spink (1)
  • UBS (1)
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4733 $
Цена в валюте аукциона 3900 EUR
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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