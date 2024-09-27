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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОД". Дата разделена (Россия, Петр I)

Разновидность: "САМОД". Дата разделена

Аверс монеты - 2 рубля 1720 года "Портрет в латах" "САМОД" Дата разделена - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1720 года "Портрет в латах" "САМОД" Дата разделена - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1720
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОД". Дата разделена. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Александр за 46000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
14751 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
11973 $
Цена в валюте аукциона 760318 RUB
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Künker - June 21, 2016
Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Baldwin's - September 27, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 27 сентября 2010
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 19, 2008
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 19, 2008
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2008
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 4, 2008
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 4, 2008
Продавец Александр
Дата 4 апреля 2008
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 6, 2007
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 6, 2007
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2007
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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