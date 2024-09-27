Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОД". Дата разделена (Россия, Петр I)
Разновидность: "САМОД". Дата разделена
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1720
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОД". Дата разделена. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Александр за 46000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Baldwin's (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Katz (3)
- Künker (2)
- MDC Monaco (1)
- Rare Coins (1)
- Александр (6)
- Русское Наследие (1)
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
14751 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2008
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 4 апреля 2008
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 рубля 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск