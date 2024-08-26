Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОД.". Голова маленькая (Россия, Петр I)

Разновидность: "САМОД.". Голова маленькая

Аверс монеты - 2 рубля 1720 года "Портрет в латах" "САМОД." Голова маленькая - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1720 года "Портрет в латах" "САМОД." Голова маленькая - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1720
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОД.". Голова маленькая. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3302 проданному на аукционе Stack's Bowers за 29900 USD. Торги состоялись 15 января 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Stack's (1)
  • Александр (1)
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
24052 $
Цена в валюте аукциона 1757491 RUB
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 рубля 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1720 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 2 рубля Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск