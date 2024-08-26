Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОД.". Голова маленькая (Россия, Петр I)
Разновидность: "САМОД.". Голова маленькая
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОД.". Голова маленькая. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3302 проданному на аукционе Stack's Bowers за 29900 USD. Торги состоялись 15 января 2007.
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