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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨК (1720) года K "Портрет в наплечниках". С ветвью на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: С ветвью на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨК (1720) года K "Портрет в наплечниках" С ветвью на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨК (1720) года K "Портрет в наплечниках" С ветвью на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках" со знаком K. С ветвью на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1976 $
Цена в валюте аукциона 165000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1313 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) K "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1720 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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