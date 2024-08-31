1 рубль ҂АΨК (1720) года K "Портрет в наплечниках". С ветвью на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках" со знаком K. С ветвью на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность UNC (9) AU (26) XF (35) VF (18) Сохранность (слабы) MS64 (4) MS63 (3) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (11) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (11) XF40 (3) Сервис NGC (1) ННР (5) RNGA (8)

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