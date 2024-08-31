Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨК (1720) года K "Портрет в наплечниках". С ветвью на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: С ветвью на груди
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках" со знаком K. С ветвью на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1313 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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