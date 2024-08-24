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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)

Разновидность: "САМОДЕРЖЕЦЪ"

Аверс монеты - 2 рубля 1720 года "Портрет в латах" "САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1720 года "Портрет в латах" "САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1720
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (98) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54291 проданному на аукционе Stack's Bowers за 100000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61
Цена
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
100000 $
Цена в валюте аукциона 100000 USD
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
48000 $
Цена в валюте аукциона 48000 USD
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Numisor - May 11, 2021
Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 рубля 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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