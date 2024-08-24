Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)
Разновидность: "САМОДЕРЖЕЦЪ"
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1720
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (98) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54291 проданному на аукционе Stack's Bowers за 100000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
100000 $
Цена в валюте аукциона 100000 USD
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
48000 $
Цена в валюте аукциона 48000 USD
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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