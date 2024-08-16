Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Пряжка на плаще (Россия, Петр I)
Разновидность: Пряжка на плаще
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (226) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Пряжка на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Александр за 60000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
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Дата 4 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Сохранность XF
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Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 16 сентября 2023
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Дата 15 июля 2023
Сохранность MS60 NGC
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Сохранность AU53 RNGA
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Сохранность AU
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