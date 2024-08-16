Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Пряжка на плаще (Россия, Петр I)

Разновидность: Пряжка на плаще

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах" Пряжка на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах" Пряжка на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (226) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах". Пряжка на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Александр за 60000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • AURORA (8)
  • BAC (5)
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (3)
  • Gorny & Mosch (16)
  • Grün (4)
  • Heritage (6)
  • Heritage Eur (2)
  • Katz (4)
  • Künker (35)
  • MDC Monaco (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • New York Sale (3)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Rare Coins (24)
  • Rauch (3)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (2)
  • Russiancoin (4)
  • SINCONA (13)
  • Spink (2)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (3)
  • WCN (2)
  • Александр (21)
  • Знак (6)
  • Империя (19)
  • Имперская монета (11)
  • Монеты и Медали (6)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (9)
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
734 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1079 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) "Портрет в латах" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1720 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск