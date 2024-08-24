Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОД". Дата слитно (Россия, Петр I)
Разновидность: "САМОД". Дата слитно
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1720
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОД". Дата слитно. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54290 проданному на аукционе Stack's Bowers за 50000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
16575 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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