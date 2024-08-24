Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОД". Дата слитно (Россия, Петр I)

Разновидность: "САМОД". Дата слитно

Аверс монеты - 2 рубля 1720 года "Портрет в латах" "САМОД" Дата слитно - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1720 года "Портрет в латах" "САМОД" Дата слитно - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1720
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОД". Дата слитно. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54290 проданному на аукционе Stack's Bowers за 50000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (2)
  • Stack's (1)
  • Александр (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
16575 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 24, 2010
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 24, 2010
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1720 "Портрет в латах" на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 рубля 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1720 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 2 рубля Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск