1 рубль ҂АΨК (1720) года KO "Портрет в латах". Пряжка на плаще (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах" со знаком KO. Пряжка на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Империя за 1100000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность AU (16) XF (11) VF (11) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (6) AU50 (5) XF45 (2) DETAILS (1) Сервис PCGS (1) RNGA (3)

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