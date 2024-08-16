Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨК (1720) года KO "Портрет в латах". Пряжка на плаще (Россия, Петр I)
Разновидность: Пряжка на плаще
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах" со знаком KO. Пряжка на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Империя за 1100000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 870 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
883 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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