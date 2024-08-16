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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨК (1720) года KO "Портрет в латах". Пряжка на плаще (Россия, Петр I)

Разновидность: Пряжка на плаще

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨК (1720) года KO "Портрет в латах" Пряжка на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨК (1720) года KO "Портрет в латах" Пряжка на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах" со знаком KO. Пряжка на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Империя за 1100000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 870 USD
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
883 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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