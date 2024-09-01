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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨК (1720) года KO "Портрет в латах". Без пряжки на плаще (Россия, Петр I)

Разновидность: Без пряжки на плаще

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨК (1720) года KO "Портрет в латах" Без пряжки на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨК (1720) года KO "Портрет в латах" Без пряжки на плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах" со знаком KO. Без пряжки на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе SINCONA AG за 3750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
2872 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
1619 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе AURORA - March 28, 2016
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1720) KO "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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