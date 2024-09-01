1 рубль ҂АΨК (1720) года KO "Портрет в латах". Без пряжки на плаще (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах" со знаком KO. Без пряжки на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе SINCONA AG за 3750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность AU (2) XF (1) VF (6) Сохранность (слабы) AU55 (2) VF35 (2) VF25 (1) Сервис NGC (1) RNGA (1)