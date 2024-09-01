Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨК (1720) года KO "Портрет в латах". Без пряжки на плаще (Россия, Петр I)
Разновидность: Без пряжки на плаще
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨК (1720) года "Портрет в латах" со знаком KO. Без пряжки на плаще. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе SINCONA AG за 3750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
2872 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
1619 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1720 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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