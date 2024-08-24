Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1718 года L "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА.". Дата слитно (Россия, Петр I)
Разновидность: "САМОД." / "М. НОВА.". Дата слитно
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1718
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (43) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1718 года "Портрет в латах" со знаком L. "САМОД." / "М. НОВА.". Дата слитно. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25291 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43125 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
32208 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
19410 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Для продажи 2 рубля 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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