2 рубля 1718 года L "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА.". Дата слитно (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1718 года "Портрет в латах" со знаком L. "САМОД." / "М. НОВА.". Дата слитно. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25291 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43125 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность UNC (6) AU (24) XF (10) VF (2) F (1) Сохранность (слабы) MS61 (3) MS60 (2) AU58 (12) AU55 (7) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (1) PCGS (3) RNGA (1)

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