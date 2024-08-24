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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1718 года L "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА.". Дата слитно (Россия, Петр I)

Разновидность: "САМОД." / "М. НОВА.". Дата слитно

Аверс монеты - 2 рубля 1718 года L "Портрет в латах" "САМОД." / "М. НОВА." Дата слитно - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1718 года L "Портрет в латах" "САМОД." / "М. НОВА." Дата слитно - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1718
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (43) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1718 года "Портрет в латах" со знаком L. "САМОД." / "М. НОВА.". Дата слитно. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25291 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43125 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
32208 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
19410 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Chaponnière - October 21, 2018
Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Chaponnière - July 5, 2017
Продавец Chaponnière
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS60
Цена
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS60
Цена
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU58
Цена
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Где купить?
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 рубля 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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