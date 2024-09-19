Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Новодел. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1747 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 4600 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.
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