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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 рубля 1722 года "Портрет в латах" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1722 года "Портрет в латах" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1722
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Новодел. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1747 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 4600 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность AU50 PCGS
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Christie's - June 14, 1979
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Christie's - June 14, 1979
Из коллекции Пантелимона V, Синадино
Продавец Christie's
Дата 14 июня 1979
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1722 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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