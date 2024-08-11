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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1718 года "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА" (Россия, Петр I)

Разновидность: "САМОД." / "М. НОВА"

Аверс монеты - 2 рубля 1718 года "Портрет в латах" "САМОД." / "М. НОВА" - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1718 года "Портрет в латах" "САМОД." / "М. НОВА" - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1718
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1718 года "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Империя за 3700000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2014.

Сохранность
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  • Империя (1)
Россия 2 рубля 1718 "Портрет в латах" на аукционе Империя - April 18, 2014
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность UNC PL
Цена
104181 $
Цена в валюте аукциона 3700000 RUB
Россия 2 рубля 1718 "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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