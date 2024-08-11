Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1718 года "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА" (Россия, Петр I)
Разновидность: "САМОД." / "М. НОВА"
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1718
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1718 года "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Империя за 3700000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2014.
Сохранность
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- SINCONA (1)
- Империя (1)
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