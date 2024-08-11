2 рубля 1718 года "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА" (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1718 года "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Империя за 3700000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2014.

Сохранность UNC (1) VF (1)