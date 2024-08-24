Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1718 года "Портрет в латах". Надпись латинскими буквами (Россия, Петр I)
Разновидность: Надпись латинскими буквами
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1718 года "Портрет в латах". Надпись латинскими буквами. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе
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