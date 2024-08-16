Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1725 года "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1725
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1725 года "Портрет в античных доспехах". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе AURORA за 1550000 RUB. Торги состоялись 28 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Rare Coins (1)
- UBS (1)
- Знак (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность XF40 RNGA
Цена
17500 $
Цена в валюте аукциона 17500 USD
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 рубля 1725 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск