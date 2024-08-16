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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1725 года "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 2 рубля 1725 года "Портрет в античных доспехах" - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1725 года "Портрет в античных доспехах" - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1725 года "Портрет в античных доспехах". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе AURORA за 1550000 RUB. Торги состоялись 28 апреля 2020.

Сохранность
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Россия 2 рубля 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
20881 $
Цена в валюте аукциона 1550000 RUB
Россия 2 рубля 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность XF40 RNGA
Цена
17500 $
Цена в валюте аукциона 17500 USD
Россия 2 рубля 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 18, 2016
Россия 2 рубля 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 18, 2016
Продавец Знак
Дата 18 марта 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 рубля 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия 2 рубля 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Россия 2 рубля 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1725 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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