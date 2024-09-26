Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Ветвь на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Ветвь на груди
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1722
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Ветвь на груди. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 665 проданному на аукционе Russiancoin за 4400000 RUB. Торги состоялись 22 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
47823 $
Цена в валюте аукциона 4400000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
12548 $
Цена в валюте аукциона 1150000 RUB
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 рубля 1722 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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