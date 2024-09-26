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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Ветвь на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Ветвь на груди

Аверс монеты - 2 рубля 1722 года "Портрет в латах" Ветвь на груди - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1722 года "Портрет в латах" Ветвь на груди - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1722
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Ветвь на груди. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 665 проданному на аукционе Russiancoin за 4400000 RUB. Торги состоялись 22 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
47823 $
Цена в валюте аукциона 4400000 RUB
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
12548 $
Цена в валюте аукциона 1150000 RUB
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1722 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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