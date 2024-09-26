2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Ветвь на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Ветвь на груди. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 665 проданному на аукционе Russiancoin за 4400000 RUB. Торги состоялись 22 февраля 2024.

Сохранность UNC (6) AU (23) XF (11) VF (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (5) AU55 (4) AU53 (5) AU50 (6) XF45 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (11) RNGA (3) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (4)

Hess Divo (1)

Jean ELSEN (1)

Katz (4)

Künker (3)

Rare Coins (4)

Russiancoin (1)

SINCONA (3)

Stack's (3)

Александр (8)

Империя (3)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (3)