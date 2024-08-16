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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1718 года L "Портрет в латах". Голова малая. "САМОДЕРЖЕЦ" (Россия, Петр I)

Разновидность: Голова малая. "САМОДЕРЖЕЦ"

Аверс монеты - 2 рубля 1718 года L "Портрет в латах" Голова малая "САМОДЕРЖЕЦ" - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1718 года L "Портрет в латах" Голова малая "САМОДЕРЖЕЦ" - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1718
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1718 года "Портрет в латах" со знаком L. Голова малая. "САМОДЕРЖЕЦ". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 975 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 110000 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
16283 $
Цена в валюте аукциона 1450000 RUB
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность XF40 RNGA
Цена
91377 $
Цена в валюте аукциона 6500000 RUB
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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