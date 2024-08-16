2 рубля 1718 года L "Портрет в латах". Голова малая. "САМОДЕРЖЕЦ" (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1718 года "Портрет в латах" со знаком L. Голова малая. "САМОДЕРЖЕЦ". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 975 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 110000 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2019.

Сохранность AU (1) XF (2) Сохранность (слабы) AU55 (1) XF40 (1) Сервис RNGA (1) PCGS (1)