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2 рубля 1718 года L "Портрет в латах". Голова малая. "САМОДЕРЖЕЦ" (Россия, Петр I)
Разновидность: Голова малая. "САМОДЕРЖЕЦ"
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1718
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1718 года "Портрет в латах" со знаком L. Голова малая. "САМОДЕРЖЕЦ". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 975 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 110000 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность XF40 RNGA
Цена
91377 $
Цена в валюте аукциона 6500000 RUB
Где продать?
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