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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1722 года. Соосность сторон 180 градусов (Россия, Петр I)

Разновидность: Соосность сторон 180 градусов

Аверс монеты - 1 рубль 1722 года Соосность сторон 180 градусов - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1722 года Соосность сторон 180 градусов - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1722
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1722 года. Соосность сторон 180 градусов. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8045 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7500 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (4)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (4)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (3)
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF40
Цена
1208 $
Цена в валюте аукциона 76578 RUB
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF40
Цена
1472 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Империя - June 1, 2012
Продавец Империя
Дата 1 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1722 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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