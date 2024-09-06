Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1722 года. Соосность сторон 180 градусов (Россия, Петр I)
Разновидность: Соосность сторон 180 градусов
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1722
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1722 года. Соосность сторон 180 градусов. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8045 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7500 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (4)
- Künker (1)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
- Александр (4)
- Империя (1)
- Имперская монета (3)
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF40
Цена
1208 $
Цена в валюте аукциона 76578 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF40
Цена
1472 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1722 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск