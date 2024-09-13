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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 рубля 1722 года (Россия, Петр I)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 49,9 гр
  • Диаметр 49 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1722
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

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