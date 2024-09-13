Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 рубля 1722 года (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 49,9 гр
- Диаметр 49 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1722
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
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