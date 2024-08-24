Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1722 года (Россия, Петр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1722
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (228) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1722 года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5038 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 16000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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Сохранность (слабы)
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Сохранность F15
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Сохранность VF
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