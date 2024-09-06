Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1722 года. Малая монограмма (Россия, Петр I)
Разновидность: Малая монограмма
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1722
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1722 года. Малая монограмма. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1000000 RUB. Торги состоялись 6 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ARTMAXIMUM (1)
- AURORA (3)
- Gorny & Mosch (5)
- Heritage (1)
- Künker (7)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (2)
- Rare Coins (16)
- Rauch (1)
- SINCONA (2)
- WAG (1)
- Александр (3)
- Знак (2)
- Империя (3)
- Имперская монета (9)
- Монеты и Медали (3)
- НИКО (2)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (3)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность AU
Цена
11230 $
Цена в валюте аукциона 1000000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
2478 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1722 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск