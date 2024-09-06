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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1722 года. Малая монограмма (Россия, Петр I)

Разновидность: Малая монограмма

Аверс монеты - 1 рубль 1722 года Малая монограмма - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1722 года Малая монограмма - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1722
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1722 года. Малая монограмма. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1000000 RUB. Торги состоялись 6 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность AU
Цена
11230 $
Цена в валюте аукциона 1000000 RUB
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
2478 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1722 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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