Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1722 года. "ВСЕРОССИIСКИ" (Россия, Петр I)
Разновидность: "ВСЕРОССИIСКИ"
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1722
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1722 года. "ВСЕРОССИIСКИ". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
1875 $
Цена в валюте аукциона 1875 USD
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность VF20 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность F15 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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