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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1722 года. "ВСЕРОССИIСКИ" (Россия, Петр I)

Разновидность: "ВСЕРОССИIСКИ"

Аверс монеты - 1 рубль 1722 года "ВСЕРОССИIСКИ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1722 года "ВСЕРОССИIСКИ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1722
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1722 года. "ВСЕРОССИIСКИ". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (1)
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  • Знак (1)
Россия 1 рубль 1722 на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
1875 $
Цена в валюте аукциона 1875 USD
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Heritage - January 21, 2020
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность VF20 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU58
Цена
******
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Знак - March 17, 2017
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Знак - March 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность F15 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1722 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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