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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1715 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 копейка ҂АΨEI (1715) НД
Средняя цена 70 $
Продажи
0 277
Аверс
Реверс
1 копейка ҂АΨEI (1715) МД
Средняя цена 70 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
Денга ҂АΨEI (1715) ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 17
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