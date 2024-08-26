Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨEI (1715) года МД (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨEI (1715)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨEI (1715) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1715 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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