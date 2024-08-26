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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨEI (1715) года МД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨEI (1715) года МД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨEI (1715) года МД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨEI (1715)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨEI (1715) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) МД на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1715 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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