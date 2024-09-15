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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨEI (1715) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨEI (1715) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨEI (1715) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨEI (1715)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨEI (1715) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе SINCONA AG за 300 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3300 RUB
Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - November 12, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 12 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность VF25
Цена
Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF25
Цена
Россия Денга ҂АΨEI (1715) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1715 "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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