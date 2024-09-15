Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨEI (1715) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨEI (1715)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨEI (1715) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе SINCONA AG за 300 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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