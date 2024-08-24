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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨEI (1715) года НД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨEI (1715) года НД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨEI (1715) года НД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨEI (1715)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (277) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨEI (1715) года со знаком НД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF35 ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨEI (1715) НД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1715 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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