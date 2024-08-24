Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨEI (1715) года НД (Россия, Петр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨEI (1715)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (277) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨEI (1715) года со знаком НД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
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Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
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