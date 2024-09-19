Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,27 гр
- Диаметр 19 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе SINCONA AG за 350 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Дата 22 февраля 2024
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 17 мая 2023
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Дата 8 февраля 2023
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Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
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Дата 21 декабря 2022
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Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
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Дата 3 октября 2021
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